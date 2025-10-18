Detienen a influencer mexicana por asesinato de operador del cártel Arellano Félix en EE UU

La modelo e influencer mexicana Lidia Vanessa Gurrola Peraza fue detenida en San Diego, California, tras ser acusada de asesinato en primer grado por la muerte de un presunto operador del Cártel de los Arellano Félix, conocido como “El Chato”.
El homicidio ocurrió el 17 de febrero de 2024 en University City, al sur de California, muy cerca de Tijuana, bastión histórico de esa organización criminal.
De acuerdo con registros del sheriff del condado de San Diego, la acusación fue presentada el 10 de octubre y la influencer de 32 años fue recluida en el centro de detención de Las Colinas.
Su próxima audiencia está programada para el 20 de octubre en la corte estatal de San Diego.
Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron que “El Chato” supuestamente colaboraba con Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, un operador de los Arellano Félix dedicado al robo de cargamentos de droga que cruzaban la frontera entre Tijuana y San Diego.
El hombre, cuya identidad legal aún no ha sido revelada, no contaba con acusaciones estatales o federales al momento de su muerte. Gurrola mantenía una relación sentimental con él.
Las autoridades investigan si este crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales mexicanas.
Fuentes extraoficiales indicaron que la modelo podría enfrentar más acusaciones ligadas a otros asesinatos relacionados con disputas entre cárteles.
En septiembre de 2024, su nombre apareció en volantes lanzados desde avionetas en Sinaloa, donde se señalaba a varios influencers y operadores como presuntos colaboradores de Los Chapitos, brazo del cártel liderado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Entre los nombres incluidos en esos folletos figuraba también Camilo Ochoa, quien fue asesinado en Morelos semanas después.
Gurrola era conocida en redes sociales por mostrar un estilo de vida rodeado de lujos, viajes y eventos exclusivos. En sus cuentas compartía fotografías en destinos como Emiratos Árabes Unidos, París, Turquía y Miami.
Aunque no se ha confirmado un vínculo directo entre este homicidio y la disputa entre Los Chapitos y remanentes del Cártel de los Arellano Félix, autoridades estadounidenses no descartan que se presenten más cargos federales en su contra.