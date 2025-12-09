EEUU: Testimonios y pruebas revelan crisis de derechos humanos y laborales en Nicaragua

San José, Costa Rica.-Estados Unidos determinó que el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha violado los derechos humanos y laborales de los nicaragüenses, incluyendo "confiscaciones arbitrarias" y la negación de ingreso a ciudadanos a su propio país, denunció este martes la embajada estadounidense en Managua.

"La investigación del Gobierno de los Estados Unidos sobre Nicaragua ha sacado a la luz patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense, especialmente en ámbitos críticos como los derechos humanos, los derechos laborales y el Estado de derecho", indicó la delegación diplomática en una declaración.

La embajada de EE.UU. compartió en sus redes sociales "testimonios de primera mano y pruebas descubiertas durante la investigación en la categoría del Estado de derecho, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y el desmantelamiento de instituciones democráticas que han erosionado las protecciones legales y la estabilidad de las familias y las empresas" en Nicaragua.

Actualmente, el Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés), tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.