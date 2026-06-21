Dos muertos y tres desaparecidos tras ahogamientos en ríos de Alemania durante ola de calor

Berlín, Alemania.- Al menos dos personas han muerto y tres han desaparecido cuando se bañaban en diferentes ríos de Alemania este fin de semana, marcado por temperaturas de hasta 36 ºC.

Un adolescente de 16 años se ahogó el sábado al anochecer cuando se lanzó al agua en un canal en Gelsenkirchen, en el oeste del país, según informó la policía de esa localidad en un comunicado.

Pese a que los acompañantes del menor alertaron de inmediato a los servicios de rescate cuando vieron que no salía a la superficie, murió durante la noche en el hospital en el que fue ingresado tras ser extraído del agua y reanimado.

También el sábado, en la región de Baden-Württemberg (suroeste), un joven de 23 años desapareció mientras se bañaba en el lago Epplesee.