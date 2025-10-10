  1. Inicio
Embajada de Alemania en Honduras ofrece brindis por el Día de la Unidad Alemana

Diplomáticos, autoridades y miembros de la comunidad alemana se reunieron en Tegucigalpa para conmemorar el Día de la Unidad Alemana y fortalecer la cooperación bilateral

  • 10 de octubre de 2025 a las 11:59
Ralph Krull, Gerardo Torres, Daniela Vogl e Ignacius Villar de Rohde.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 9 de octubre, la Embajada de Alemania en Honduras conmemoró el Día de la Unidad Alemana con una velada que reunió a diplomáticos, autoridades locales y representantes de la comunidad alemana, en un acto de carácter solemne y tradicional.

Gerardo Torres Zelaya, viceministro de Relaciones Exteriores, abrió los discursos, resaltando la importancia de los lazos bilaterales que unen a ambas naciones. Seguidamente, la embajadora del país anfitrión Daniela Vogl ofreció palabras que destacaron la relevancia histórica de la fecha y el ejemplo de reconciliación y democracia que representa a Alemania.

Linda Cirielli, Yuval Appelbtoin, Nadav Goren y César Elvir.

 (Foto: Emilio Flores | EL HERALDO)

“La democracia nos necesita como demócratas. Necesita que la vivamos, la cuidemos y la protejamos cada día, porque en todo el mundo está amenazada por los enemigos de la libertad”, expresó la diplomática, al recordar la determinación ciudadana que condujo a la caída del Muro de Berlín y a la reunificación del país.

Asimismo, resaltó la cooperación germano-hondureña en educación y desarrollo sostenible, citando proyectos concretos que han mejorado la calidad de vida en comunidades locales.

Federico Padín, Daniela Gutiérrez, Camila Poch y Thomas Schroder.

 (Foto: Emilio Flores | EL HERALDO)

Antes de degustar de una cuidada selección gastronómica y bebidas tradicionales del país europeo, los asistentes brindaron por la amistad entre Honduras y Alemania y “por la unidad, por la libertad y por la democracia”.

Cinthya Bardales
Cinthya Bardales

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Creadora de contenido impreso y digital, orientada a lifestyle, acontecer social y cultural.

