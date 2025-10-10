Embajada de Alemania en Honduras ofrece brindis por el Día de la Unidad Alemana

Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 9 de octubre, la Embajada de Alemania en Honduras conmemoró el Día de la Unidad Alemana con una velada que reunió a diplomáticos, autoridades locales y representantes de la comunidad alemana, en un acto de carácter solemne y tradicional.

Gerardo Torres Zelaya, viceministro de Relaciones Exteriores, abrió los discursos, resaltando la importancia de los lazos bilaterales que unen a ambas naciones. Seguidamente, la embajadora del país anfitrión Daniela Vogl ofreció palabras que destacaron la relevancia histórica de la fecha y el ejemplo de reconciliación y democracia que representa a Alemania.