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Alemania ya trabaja pensando en la Copa del Mundo 2026

¡Alemania ya calienta motores rumbo al Mundial 2026!La selección alemana comenzó su preparación de cara al inicio de la Copa del Mundo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones y volver a ser protagonista en el escenario más grande del fútbol.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 17:23
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