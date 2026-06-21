Curazao logra su primer punto en un Mundial y quedó cerca de igualar un récord

Kansas, Estados Unidos.- Tras caer 7-1 contra Alemania en su primer partido, las casas de apuestas apuntaban a una contundente victoria de Ecuador sobre Curazao, pero los caribeños, debutantes en el Mundial 2026, tenían otros planes. Los dirigidos por Dick Advocaat no solo cosecharon su primer punto en una Copa del Mundo, también se quedaron cerca de igualar un récord con más de 12 años de antigüedad.

Eloy Room y una actuación para la historia

El guardameta de 37 años, Eloy Room, recibió la llamada de Patrick Kluivert, quien era entrenador de la "Ola Azul" en 2015, para convertirlo en su portero.

Room aceptó y a partir de ahí, se ha ganado el cariño de cada curazoleño, con actuaciones sobresalientes como aquel partido de la fase de grupos en la Copa Oro 2019 contra Honduras, donde con 13 salvadas, estableció una marca sin precedentes en la historia de la competición.

Su leyenda crece aún más, cuando este sábado, en el cruce ante la Selección de Ecuador, Room completó 15 atajadas en 90 minutos, quedándose a una sola de igualar el récord de Tim Howard con 16 en el partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica del Mundial de Brasil 2014.

Posibilidades de clasificar a la siguiente ronda para Curazao