Balogun, el hijo de migrantes que alumbra a Estados Unidos en el Mundial 2026

El futbolista Folarin Balogun volvió este viernes a presentarse en el campo como una figura imprescindible de las filas estadounidenses tras la ausencia de la gran estrella, Christian Pulisic, por una molestia en el gemelo, en el duelo contra Australia, en el que vencieron por 2-0 y se confirmaron como líderes del Grupo D. Pero, ¿quién es este jugador que pudo haber competido en el Mundial 2026 con otras dos selecciones?