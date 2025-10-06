  1. Inicio
Anika Nilles: la nueva baterista de la banda Rush

La banda canadiense Rush eligió a la baterista alemana Anika Nilles para su gira de reunión, que será la primera actividad de la agrupación desde la muerte de Neil Peart y el primer regreso formal luego de 11 años

  • 06 de octubre de 2025 a las 11:08
La profesional de la batería Anika Nilles es la nueva baterista de Rush, quienes recientemente anunciaron su regreso a los escenarios tras 11 años alejados de todo. Conozca más detalles de ella y la gira a continuación.

La decisión de no recurrir a un nombre ya famoso generó sorpresa, en cambio, Rush apostó por alguien con talento reconocido en círculos más técnicos y especializados, en vez de una figura mediática.

Anika Nilles tiene 42 años y proviene de una familia donde la batería siempre ha estado presente, lo que sugiere que su inclinación musical tiene raíces profundas.

Su currículum incluye una participación destacada con el legendario guitarrista Jeff Beck en su gira por Europa en 2022, lo que le dio visibilidad internacional y credibilidad profesional.

Paralelamente a su carrera en directo, Nilles se ha consolidado como creadora de contenido en YouTube, publicando videos didácticos, ejecuciones técnicas y su propia música con la banda Nevell, acumulando millones de reproducciones.

En cuanto a su producción discográfica, ha lanzado dos álbumes: Pikalar (2017) y For a Colorful Soul (2020), trabajos que muestran su estilo y sus capacidades tanto compositivas como técnicas.

En el ámbito académico, ha sido instructora de batería en varias instituciones reconocidas, como Nexus ICA y Drumeo. Su labor educativa amplía su perfil más allá del escenario.

Dado su talento y trayectoria, en 2021 fue nombrada jefa del departamento de baterías en la Popakademie Baden-Württemberg, lo cual indica su reconocimiento formal dentro del mundo educativo musical.

La designación de Nilles como baterista de Rush representa no solo una renovación técnica, sino un acto simbólico. El relevo de una figura tan icónica como Neil Peart con alguien que combina virtuosismo, sensibilidad pedagógica y visibilidad digital.

Para Rush, este paso supone un desafío, pues debe mantener la esencia y el legado mientras incorporan a una figura que debe estar a la altura de expectativas dramáticas y emocionales.

