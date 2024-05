¿Donald Trump puede ir a la cárcel tras ser declarado culpable de todos los cargos?

Según expertos estadounidenses, los 34 cargos por los que el exmandatario fue hallado culpable podrían acarrearle hasta una década en prisión, no obstante, al no tener antecedentes penales y que estos se traten de delitos no violentos le jugarían a su favor para no pisar la cárcel.

“Si Trump fuera declarado culpable de todos los cargos, en teoría podría enfrentarse a más de una década de prisión. Los 34 delitos graves están clasificados como delitos de clase E en Nueva York, el nivel más bajo de delitos graves en el estado”, sostuvo Laura Coates, experta consultada por la cadena CNN.

La pena máxima por cada uno de esos cargos es de cuatro años, pero Nueva York limita la condena por este tipo de ilícitos hasta los 20 años, por lo tanto queda a criterio del juez decidir si estas penas se ejecutarán de forma simultánea o consecutiva.

Debido a que Trump no tiene antecedentes penales, el juez también podría considerar la posibilidad de encarcelarlo por un periodo que no sea más que una fracción de la pena máxima.

De hecho, una vez leído el veredicto, el juez Merchan abrió el expediente de libertad condicional, la cual contempla la posibilidad de encarcelar a Trump si incumple con ciertas condiciones impuestas.