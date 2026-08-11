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Trump retira financiamiento para cirugías y tratamientos de cambio de sexo en menores

El presidente estadounidense anunció que prohibirá el uso de fondos federales para financiar cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 16:49
Trump retira financiamiento para cirugías y tratamientos de cambio de sexo en menores

Los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género dejaran de financiarse con fondos federales tras la decisión de Donald Trump.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Administración prohibirá el uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales para menores.

"Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán por cirugías de cambio de sexo ni hormonas para niños", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

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Trump dijo que ordenó al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, adoptar la medida para poner fin al financiamiento federal de estos tratamientos.

La política, que entrará en vigor el próximo 13 de octubre, impedirá que Medicaid y CHIP cubran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para menores de 18 años, mientras que CHIP dejará de cubrirlos para los menores de 19 años.

La cobertura de servicios de salud mental para menores con disforia de género sí mantendrá la financiación federal.

La nueva normativa contempla además un periodo de transición para los menores que ya reciben tratamientos hormonales, cuya cobertura con fondos de la Administración Central podrá mantenerse hasta abril de 2027.

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Las cirugías de afirmación de género son poco frecuentes entre menores, mientras que los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales tienen un uso más extendido, aunque su uso entre público no adulto no solo se limita a personas con disforia.

La decisión se suma a una serie de medidas impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para restringir la atención y cuidados en materia de afirmación de género para menores.

Su Administración ya había tratado de condicionar el acceso de hospitales a fondos federales a que dejaran de ofrecer estos tratamientos, mientras que decenas de centros médicos han suspendido o limitado algunos de estos servicios desde su retorno al poder.

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Redacción web
Agencia EFE

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