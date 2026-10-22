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Detienen en México a presunto jefe de una célula de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa

Durante la captura también fueron arrestadas otras tres personas y se incautaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 21:49
Detienen en México a presunto jefe de una célula de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad de México indicó que el detenido conocido como El Coco Ranas, identificado como líder de la célula delictiva Los Ranas.

 Foto: Cortesía

Sinaloa, México.-Fuerzas federales mexicanas arrestaron a un presunto líder de una facción del Cartel de Sinaloa y señalado como generador de violencia en la zona norte de la ciudad de Culiacán, capital del citado estado.

En un comunicado emitido este jueves, el Gabinete de Seguridad de México indicó que el detenido conocido como El Coco Ranas, identificado como líder de la célula delictiva Los Ranas, afín a la facción Los Chapitos del Cártel del Pacífico.

Durante la captura también fueron arrestadas otras tres personas y se incautaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

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En la captura, ocurrida en Culiacán, Sinaloa, participaron efectivos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en julio de ese año.

Desde entonces, el Estado y la capital han registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos desplegados por las autoridades federales y estatales.

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Redacción web
Agencia EFE

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