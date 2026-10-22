Detienen en México a presunto jefe de una célula de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa

Sinaloa, México.-Fuerzas federales mexicanas arrestaron a un presunto líder de una facción del Cartel de Sinaloa y señalado como generador de violencia en la zona norte de la ciudad de Culiacán, capital del citado estado.

En un comunicado emitido este jueves, el Gabinete de Seguridad de México indicó que el detenido conocido como El Coco Ranas, identificado como líder de la célula delictiva Los Ranas, afín a la facción Los Chapitos del Cártel del Pacífico.

Durante la captura también fueron arrestadas otras tres personas y se incautaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico.