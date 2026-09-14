Detienen en Ecuador a hombre que golpeó brutalmente a su pareja e hijastra

Quito.- La Policía de Ecuador detuvo recientemente a un hombre acusado de golpear con violencia a su pareja y a la hija de esta, de nueve años, después de que un video de la agresión se difundiera en redes sociales y sirviese para dar con el paradero del arrestado.

Así lo confirmó un portavoz de la Policía Nacional, el general Walter Villarroel Trujillo, quien explicó a los medios que las imágenes fueron grabadas por otro integrante de la familia y publicadas después en redes el pasado viernes, donde generaron muchas muestras de rechazo.