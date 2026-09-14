  1. Inicio
  2. · Mundo

Detienen en Ecuador a hombre que golpeó brutalmente a su pareja e hijastra

Agentes de la Policía de Ecuador arrestaron a un hombre en Guayaquil tras difundirse un video donde golpeaba a su pareja y a una niña de nueve años

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 15:28
Detienen en Ecuador a hombre que golpeó brutalmente a su pareja e hijastra

Gracias a un video viralizado en redes sociales, las autoridades ecuatorianas capturaron al presunto agresor de una mujer y su pequeña hija.

 Foto: cortesía redes sociales

Quito.- La Policía de Ecuador detuvo recientemente a un hombre acusado de golpear con violencia a su pareja y a la hija de esta, de nueve años, después de que un video de la agresión se difundiera en redes sociales y sirviese para dar con el paradero del arrestado.

Así lo confirmó un portavoz de la Policía Nacional, el general Walter Villarroel Trujillo, quien explicó a los medios que las imágenes fueron grabadas por otro integrante de la familia y publicadas después en redes el pasado viernes, donde generaron muchas muestras de rechazo.

En 2025 se reportó la muerte de un menor cada 13 horas, denuncia la UNAH

El suceso ocurrió en la ciudad costera de Guayaquil. Tras la difusión del vídeo, el presunto agresor abandonó su domicilio y se escondió, según Villarroel, hasta que los agentes policiales dieron con el mañana de este sábado.

Las violentas imágenes causaron repudio en redes.

Las violentas imágenes causaron repudio en redes.

(Captura de pantalla)

El general también aseguró que tanto la mujer como la menor se encuentran en buen estado y que el detenido no registraba antecedentes penales.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, compartió una imagen del hombre en su cuenta de X y escribió que "a este maldito ya lo agarramos". EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias