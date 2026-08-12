Detenido en Japón un mexicano por contrabando de lagartos en sus calcetines

Tokio, Japón.- La Policía Metropolitana de Tokio informó este miércoles de la detención de un hombre mexicano por contrabando, después de que los agentes hallaran en su maleta varios lagartos escondidos en calcetines, confirmó a EFE un portavoz policial. El portavoz señaló que el detenido, de 23 años e identificado como Daniel Isaac Velasco Baltazar, viajó el 8 de agosto desde Corea del Sur a Japón, donde las autoridades aduaneras hallaron nueve ejemplares del lagarto aligátor mexicano ('abronia graminea') entre sus pertenencias.

En virtud de la violación de la ley de aduanas, que exige un permiso del país exportador para la regulación del comercio de animales y plantas, el sospechoso se puede enfrentar a cinco años de cárcel o una multa de 10 millones de yenes (unos 62.700 dólares), agregó el portavoz. Según la agencia japonesa de noticias Jiji Press, el hombre admitió los hechos en un interrogatorio en el que dijo que había comprado estos reptiles en México por entre 3,5 y 4,7 dólares. En Japón, los animales, también conocidos como dragoncitos del sur de la Sierra Madre Oriental, se comercializan por aproximadamente 100.000 yenes cada uno (alrededor de 627 dólares).