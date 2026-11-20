Washington, Estados Unidos.-El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sufrió una intrusión cibernética en sus sistemas, según reportes publicados este viernes por la cadena NBC News, que apuntan a que los piratas informáticos accedieron a una plataforma utilizada para procesar pagos a agricultores.

Según la información publicada por NBC News, dos antiguos funcionarios del departamento señalaron que los piratas informáticos lograron acceder a un sistema utilizado para procesar pagos a agricultores.

La agencia comunicó el incidente a sus empleados el jueves y tuvo que interrumpir el funcionamiento de varias aplicaciones mientras investigaba la intrusión.

Richard Fordyce, subsecretario de Agricultura para Producción Agrícola y Conservación, confirmó a la cadena que el departamento había sufrido una "amenaza cibernética", aunque aseguró que no se había comprometido información personal identificable ni se había perdido información, de acuerdo con los sistemas de protección de la agencia.