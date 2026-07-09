Delcy Rodríguez pide a Carlos III la liberación del oro venezolano en Banco de Inglaterra

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en la respuesta a la tragedia provocada por los recientes terremotos que dejaron al menos 3.811 muertos.

"Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto", dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria exigió nuevamente el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción y de "recuperación integral en el empleo, en el trabajo y en la educación".