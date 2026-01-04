Decaída y sin esposas: así llegó Cilia Flores a EE. UU. tras su captura en Venezuela junto a Maduro

New York, Estados Unidos.- Cilia Flores arribó a Nueva York junto a Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, vestida con una chumpa de tono ver oscuro, el gorro sobre su cabeza, con un bote de agua en sus manos, con semblante cansado y sin esposas, según se observa en videos difundidos en redes sociales. Cilia llegó junto a Maduro, quien, a diferencia de ella, al salir del avión fue visto vestido de azul y con grilletes en las manos. En un video que se ha viralizado en redes sociales se observa a Cilia junto a su esposo. Ella lo esperó y ambos comenzaron a caminar juntos.

En el video se escuchan las primeras palabras del presidente venezolano al ingresar a las instalaciones de la DEA: "Good night, happy new year", dijo Nicolás Maduro ya dentro de la agencia de la DEA. Tras haber pasado la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, la pareja presidencial venezolana deberá comparecer mañana, lunes 5 de enero, ante un tribunal federal de Nueva York. De acuerdo con un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12:00 hora local.

Sus delitos