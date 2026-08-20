De la Espriella presenta nueva cúpula militar para "combatir el crimen" en Colombia

Bogotá, Colombia.-El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este jueves la nueva cúpula de las Fuerzas Militares del país, a la que encomendó la tarea de recuperar la seguridad en todo el territorio nacional y combatir el crimen con el respaldo del Estado y el uso de la fuerza.

"Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad", afirmó De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde reiteró que su Gobierno, que comenzó el pasado 7 de agosto, no dará "tregua" a los grupos criminales.

La nueva cúpula estará encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares; mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupará la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares había sido apartado del cargo de subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en junio pasado, durante el Gobierno de Gustavo Petro, por supuesta intervención en política.

El general Rodríguez Aparicio había denunciado supuestos controles e intimidaciones de las disidencias de las FARC a la población civil en los departamentos de Meta y Guaviare, en el este del país, para impedir que votaran libremente, y eso le costó el cargo y entró en proceso de retiro, pero le dio apoyos en la oposición de derecha, ahora en el poder, que lo llamó de vuelta.