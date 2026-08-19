Julio Valentín Monroy, presunto cabecilla de “Los Taxistas del Viejo” en Guatemala

Este arresto se produce en un contexto de violencia e inseguridad en el país. Semanas atrás, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.