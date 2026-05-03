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Cubano asesina a su pareja con arma blanca en Florida; deja dos niñas

Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez fue asesinada con arma blanca en Florida presuntamente por su pareja, Alain Wilfredo Samón Cuadra, quien fue capturado tras huir

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 20:47
Cubano asesina a su pareja con arma blanca en Florida; deja dos niñas

El crimen es investigado como homicidio en segundo grado.

 Foto: Redes sociales

Florida, Estados Unidos.- Una mujer de origen cubano fue asesinada con arma blanca en su vivienda en North Fort Myers, en un hecho que es investigado como homicidio por las autoridades del condado de Lee, en Florida, Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, de 38 años y madre de dos niñas, quien falleció en el lugar tras sufrir múltiples heridas punzantes, pese a los intentos de los paramédicos por salvarle la vida.

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Por este crimen fue arrestado Alain Wilfredo Samón Cuadra, de 44 años, pareja de la víctima, quien enfrenta cargos por homicidio en segundo grado.

El hecho ocurrió el pasado 30 de abril, alrededor de las 4:49 de la tarde, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee atendieron un reporte de altercado doméstico en el bloque 16000 de Shelby Lane.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a la mujer inconsciente, con múltiples laceraciones y heridas provocadas con arma blanca. Minutos después, fue declarada muerta en el sitio.

Investigaciones preliminares indican que el agresor y la víctima convivían y habían sido vistos juntos momentos antes del ataque.

Tras cometer el asesinato, el sospechoso huyó del lugar en una camioneta de trabajo. Sin embargo, fue localizado poco después por unidades policiales y caninas en una zona boscosa cercana.

El arresto fue ejecutado sin incidentes y quedó registrado en video, en el que se observa a los agentes ordenándole detenerse y poner las manos detrás de la espalda.

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Actualmente, Samón Cuadra permanece recluido en la cárcel del condado de Lee, mientras la Unidad de Crímenes Mayores continúa con las investigaciones en coordinación con la Fiscalía.

El sheriff Carmine Marceno calificó el hecho como un acto de “violencia brutal e inaceptable” y aseguró que el responsable enfrentará todo el peso de la ley.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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