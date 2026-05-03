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Tribunal absuelve a madre que mató a hombre acusado de abusar de su hija en Brasil

Un tribunal en Brasil absolvió a Érica Pereira da Silveira Vicente, quien mató a un hombre acusado de abusar de su hija

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 14:32
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Un tribunal brasileño absolvió a Érica Pereira da Silveira Vicente, de 43 años, quien enfrentaba cargos por homicidio y mutilación tras causar la muerte de un hombre señalado de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad.

 Foto: Redes sociales
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La decisión judicial se produjo luego de que los magistrados consideraran la existencia de atenuantes relevantes, vinculados al contexto de violencia que rodeaba a la menor y a la reacción de la madre ante el presunto delito.

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De acuerdo con la resolución, el tribunal concluyó que no correspondía imponer una condena penal, al valorar factores emocionales, familiares y sociales que influyeron en los hechos.

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El caso se remonta al 11 de abril de 2025, cuando vecinos alertaron a la policía tras observar a la mujer arrastrando un cuerpo hacia un área cercana a su vivienda en el estado de Minas Gerais.

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Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cadáver de Everton Amaro da Silva, de 47 años, con múltiples heridas y signos de violencia. Posteriormente, los agentes siguieron un rastro de sangre que los condujo hasta la casa de la acusada.

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En ese sitio, la mujer confesó el hecho y entregó a las autoridades los objetos utilizados, asegurando que actuó tras descubrir al hombre en una situación comprometedora con su hija de 12 años.

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Durante el proceso, la defensa sostuvo que la mujer actuó bajo un impulso extremo motivado por la necesidad de proteger a la menor, argumento que fue considerado por el tribunal al momento de emitir su fallo.

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La sentencia fue leída en medio de una fuerte carga emocional. “Ante la decisión soberana del Tribunal del Jurado, absuelvo a la acusada”, expresó la jueza al dar a conocer la resolución, lo que provocó una reacción de alivio por parte de la mujer.

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El caso generó debate en Brasil debido a la complejidad de los hechos, al involucrar presunto abuso sexual, violencia extrema y el rol de una madre en defensa de su hija.

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Las autoridades indicaron que, aunque inicialmente la fiscalía presentó cargos por homicidio calificado, la valoración integral del contexto llevó a la absolución definitiva.

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