Tribunal absuelve a madre que mató a hombre acusado de abusar de su hija en Brasil

Un tribunal brasileño absolvió a Érica Pereira da Silveira Vicente, de 43 años, quien enfrentaba cargos por homicidio y mutilación tras causar la muerte de un hombre señalado de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad.
La decisión judicial se produjo luego de que los magistrados consideraran la existencia de atenuantes relevantes, vinculados al contexto de violencia que rodeaba a la menor y a la reacción de la madre ante el presunto delito.
De acuerdo con la resolución, el tribunal concluyó que no correspondía imponer una condena penal, al valorar factores emocionales, familiares y sociales que influyeron en los hechos.
El caso se remonta al 11 de abril de 2025, cuando vecinos alertaron a la policía tras observar a la mujer arrastrando un cuerpo hacia un área cercana a su vivienda en el estado de Minas Gerais.
Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cadáver de Everton Amaro da Silva, de 47 años, con múltiples heridas y signos de violencia. Posteriormente, los agentes siguieron un rastro de sangre que los condujo hasta la casa de la acusada.
En ese sitio, la mujer confesó el hecho y entregó a las autoridades los objetos utilizados, asegurando que actuó tras descubrir al hombre en una situación comprometedora con su hija de 12 años.
Durante el proceso, la defensa sostuvo que la mujer actuó bajo un impulso extremo motivado por la necesidad de proteger a la menor, argumento que fue considerado por el tribunal al momento de emitir su fallo.
La sentencia fue leída en medio de una fuerte carga emocional. “Ante la decisión soberana del Tribunal del Jurado, absuelvo a la acusada”, expresó la jueza al dar a conocer la resolución, lo que provocó una reacción de alivio por parte de la mujer.
El caso generó debate en Brasil debido a la complejidad de los hechos, al involucrar presunto abuso sexual, violencia extrema y el rol de una madre en defensa de su hija.
Las autoridades indicaron que, aunque inicialmente la fiscalía presentó cargos por homicidio calificado, la valoración integral del contexto llevó a la absolución definitiva.