Al menos cuatro muertos y veinte heridos deja tiroteo en un bar de Carolina del Sur

Washington, Estados Unidos.- Un tiroteo en un bar de Carolina del Sur (EE.UU.) ocurrido la madrugada del domingo dejó al menos cuatro muertos y veinte heridos, según informaron las autoridades locales.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados a un hospital local, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt; aún se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades están investigando a "una persona de interés" y las pesquisas continúa en curso.