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Crucero en Burdeos, Francia, registra una muerte por brote gastrointestinal

Unas 1,700 personas se encuentran confinadas en el crucero "Ambition", donde al menos unos cincuenta pasajeros han presentado vómitos y diarrea

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 09:26
Crucero en Burdeos, Francia, registra una muerte por brote gastrointestinal

Las autoridades descartan que este brote tenga alguna relación con el brote de hantavirus en otro crucero que ya suma varias muertes.

 Foto cortesía: Instagram Puerto de Vigo.

París, Francia.- Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda", que no tienen relación alguna con el hantavirus del MV Hondius, informaron fuentes sanitarias francesas.

El crucero 'Ambition', que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, señaló la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado, confirmando la información adelantada por el diario regional Sudouest.

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"No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron las autoridades sanitarias. Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas", dijeron.

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

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Redacción web
Agencia EFE

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