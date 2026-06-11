Un comisionado y 15 soldados muertos deja ataque armado en Sudán del Sur

Según la Policía de Kapoeta Este, Lowethio viajaba acompañado por escoltas armados y altos funcionarios locales cuando el convoy fue emboscado poco después de ingresar en Kessengor, un territorio reclamado tanto por el estado de Ecuatoria Oriental como por el Área Administrativa del Gran Pibor (GPAA).

Yuba.- El comisionado del condado de Kapoeta Este, Steven Lowethio , murió este jueves junto con al menos 15 soldados gubernamentales tras un ataque contra su convoy en la zona disputada de Kessengor, en el este de Sudán del Sur , informaron fuentes de seguridad y autoridades locales.

El director de la Policía del condado, David Ogeri, explicó que el ataque ocurrió durante esta madrugada y estuvo dirigido específicamente contra el convoy oficial.

"El enfrentamiento tuvo lugar por la mañana cuando el convoy del comisionado fue atacado por elementos armados en Kessengor, resultando en su muerte junto con la de unos 15 de sus guardaespaldas y soldados", afirmó Ogeri.

El responsable policial indicó que la situación en la zona continúa siendo extremadamente volátil mientras las fuerzas de seguridad llevan a cabo evaluaciones sobre el terreno para determinar el número total de víctimas y el impacto del incidente.

"La situación sigue siendo tensa. Nuestras fuerzas están sobre el terreno intentando estabilizar la zona y determinar el alcance total de las bajas y los desplazamientos", señaló.

Ogeri añadió que los primeros informes apuntan a intensos enfrentamientos entre fuerzas del estado de Ecuatoria Oriental y unidades armadas vinculadas al GPAA, después de un controvertido despliegue militar realizado la noche del miércoles en el área en disputa.

Asimismo, advirtió de que numerosos civiles han abandonado las aldeas cercanas por temor a una nueva escalada de la violencia.

"Muchos residentes ya han huido de sus hogares, y estamos evaluando el impacto humanitario a medida que la gente se aleja de las zonas de combate", agregó.

Los enfrentamientos se produjeron después de que unidades armadas desplegadas desde Equatoria Oriental presuntamente chocaran con fuerzas afiliadas al GPAA en Kessengor, una zona fronteriza estratégica cuya soberanía administrativa sigue sin resolverse y donde se cree que existen importantes yacimientos de oro.

Las tensiones entre ambas administraciones se han mantenido durante años debido a las disputas territoriales y al incremento de la minería artesanal, que ha atraído a mineros, comerciantes y grupos armados interesados en controlar los recursos de la zona.

Líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil han advertido reiteradamente de que la falta de una solución definitiva al conflicto fronterizo podría agravar la inestabilidad, especialmente ante el creciente interés económico por las tierras ricas en minerales.

Los intentos previos de mediación impulsados por las autoridades nacionales para definir el estatus administrativo de Kessengor no han logrado avances significativos, lo que ha mantenido a la región expuesta a episodios recurrentes de violencia. EFE