Diez muertos y 17 heridos en ataque con drones en el centro de Sudán

Jartum, Sudán.-Al menos diez personas murieron y 17 resultaron heridas este miércoles en un ataque con drones atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una aldea ubicada en el estado del Nilo Blanco, en el centro de Sudán, según un comunicado de las autoridades de seguridad.

El ataque "fue perpetrado con cuatro drones suicidas y tuvo como blanco una escuela y un hospital de la localidad de la aldea de Shukeiri, de la zona de Um Ramta", en el Nilo Blanco, informó la Comisión de Seguridad de esa región en un comunicado.

Apuntaron que "dos drones impactaron en la escuela, uno en el hospital y un cuarto en un centro sanitario (...) ocho estudiantes de secundaria y un trabajador médico murieron y otras 17 personas, incluidos varios alumnos, resultaron heridas".