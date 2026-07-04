Cinco muertos, 38 heridos y 10 desaparecidos tras desbordamiento de río en Ecuador

Quito, Ecuador.- Al menos cinco personas fallecieron, 38 resultaron heridas y diez están extraviadas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia Zamora Chinchipe, situada en la región amazónica de Ecuador, según datos preliminares revelados este sábado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Uno de los fallecidos es menor de edad, de acuerdo a la institución la emergencia dejó, además, 48 familias damnificadas y 50 viviendas afectadas.

A primera hora de este sábado, la SNGR había informado del rescate de 48 personas -10 de ellas bomberos, que figuran entre los heridos- y que fueron arrastradas por la creciente del río Zamora.