Ciclón Rachel ya deja siete muertos en Baja California: Hay un menor entre las víctimas

Ciudad de México,México.- El número de personas fallecidas ha ascendido a siete tras paso del ciclón Rachel por el estado de Baja California, noroeste del país, entre ellos un menor de edad, después de que las autoridades localizaran este martes los cuerpos de otras tres personas. Autoridades municipales, estatales y federales, a cargo de las labores de búsqueda tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel, informaron del hallazgo de una mujer, un hombre y un menor sin vida en la localidad Maneadero, para sumar siete cuerpos localizados.

En un reporte oficial se indicó que las víctimas fueron identificadas como Keyla, de 30 años; Valentín, de 51 años; y Gael Gustavo Terán Burgos, de 14 años, con este último suman cinco los integrantes de la familia Burgos localizados sin vida. Mientras, Leonel 'N', de 10 años, reportado como desaparecido, fue localizado con vida cerca de la localidad rancho Cárdenas, cerca de un arroyo. Las autoridades señalaron que otras tres personas siguen sin ser localizadas, un adolescente de 17 años y dos mujeres, uno de 23 y otras de 42 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse