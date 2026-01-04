China expresa su preocupación y pide a EE UU la liberación inmediata de Nicolás Maduro

Pekín.- China expresó este domingo su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, pidió su "liberación inmediata" y reclamó que la crisis se resuelva mediante "diálogo y negociación", según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático. Pekín manifestó su "grave preocupación" por que Washington "se haya apoderado por la fuerza" del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera del país. Según la portavocía de la Cancillería china, las acciones de Estados Unidos "violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales" y contravienen "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

El comunicado, publicado en la página del ministerio, añadió que estas actuaciones menoscaban la soberanía venezolana. En ese contexto, China instó a Washington a "garantizar la seguridad personal" de Maduro y Flores, a "liberarlos de inmediato", a "dejar de socavar al Gobierno venezolano" y a "resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", sin anunciar medidas adicionales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El mensaje se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.