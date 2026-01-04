Una misión de la ONU expresa su preocupación por los derechos humanos en Venezuela

Ginebra.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela aprobada por la ONU expresa una "profunda preocupación" por la situación de los derechos humanos en el país tras el ataque de los Estados Unidos de este sábado y la captura de Nicolás Maduro. En un comunicado, la misión alerta del "riesgo" de "nuevas y graves violaciones de derechos humanos" los próximos días y semanas, en un contexto de "elevada volatilidad". Añade que sigue de cerca la rápida evolución de la situación en Venezuela y el impacto en los derechos, la seguridad y la protección de la población.

Y exhorta a las autoridades venezolanas y estadounidenses, así como a la comunidad internacional, a "garantizar el pleno respeto del Derecho internacional", al recordar que los derechos del pueblo venezolano han sido "vulnerados de manera sistemática durante demasiado tiempo". Por todo ello, los derechos humanos deben, sin excepción, ocupar "el primer lugar", apostilla. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En este sentido, subraya la necesidad de "garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos (en Venezuela) por su gobierno". Según la nota, "estas violaciones, ampliamente documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos, incluyen ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida". También "detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas —en su mayoría de corta duración—; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como violencia sexual y de género".