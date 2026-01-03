  1. Inicio
Nicolás Maduro es trasladado a una prisión federal tras su llegada a Nueva York

El presidente Maduro comparecerá hasta el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan, según NYT y CNN

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 20:19
Maduro es acusado de cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

 Foto: Cortesía

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado -3 de enero- al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales.

El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.

Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

Noticia en desarrollo...

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

