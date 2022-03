“El Chapo” Guzmán pedirá libertad por tortura sistemática en la cárcel

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán intentará nuevamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos obtener su libertad por presunta tortura sistemática en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

El Chapo comparecerá en la Corte tras presentar un escrito donde alegará que sufre maltrato y falta de agua, asimismo, denunció que le niegan atención por un dolor de muela.

“No lo sacan al aire libre, no lo sacan ni un día, hemos tenido muchos problemas porque no lo atienden médicamente si se enferma. Los pedidos los ignoran. No puede tener ni dos llamadas de 15 minutos al mes, no puede hablar con su pareja. El gobierno alega que lo necesitan tener bajo esas restricciones porque puede pasar algún mensaje”, dijo Mariel Colón Miró, abogado del capo.

“Yo no tengo ningún prejuicio con mi cliente. Y es que si yo tuviera, no podría hacer lo que hago, por eso es que hay fiscales que nunca se verían representando a alguien acusado de un crimen, y se respeta”, agregó.

El apoderado legal de Joaquín “El Chapo” Guzman reveló que el fundador del cartel de Sinaloa ahora se dedica a leer y le ha expresado que quiere que las autoridades estadounidenses le mejoren sus condiciones en la cárcel, donde pasará una cadena perpetua más 30 años.

EEUU le confiscó 12,700,000 de dólares. Su esposa Emma Coronel también se encuentra presa en Estados Unidos, pero en una cárcel de mínima seguridad en Texas.

