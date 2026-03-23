Catorce fallecidos y más de 71,000 afectados por lluvias en lo que va de año en Ecuador

Quito, Ecuador.-Catorce personas fallecidas y 71.309 personas afectadas dejan las lluvias en lo que va del año en Ecuador, país en el que hace diez días se declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) hasta el domingo se habían registrado 19.420 viviendas afectadas y 117 destruidas, así como 38 puentes afectados y 32 destruidos, así como 45,80 kilómetros de vías afectadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 33.348 personas impactadas, seguida por Los Ríos (13.153), El Oro (7.529), Esmeraldas (6.868), Manabí (4.462), Loja (3.913), Santa Elena (3.552), y Chimborazo (1.365).