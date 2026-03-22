Tragedia en Perú: bus turístico cae por barranco y deja 9 muertos

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que de acuerdo con el reporte del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de Salud de Huarochirí, siete personas murieron en el lugar del accidente, una en el Hospital San Juan de Matucana y otra en el Hospital José Agurto Tello de Chosica.