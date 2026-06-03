Los casos de sarampión llegan a 19 en El Salvador

San Salvador, El Salvador.-El Salvador acumula 19 casos de sarampión confirmados, todos de origen importado, con 5 contagios registrados el pasado mayo, según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) consultados este miércoles.

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal indican que 4 casos se reportaron en la semana 19 de 2026, que va del 4 al 10 de mayo, y un contagio más en la semana 20, correspondiente a entre el 11 y el 17 de mayo.

Las autoridades de Salud continúan descartando la transmisión dentro del país, donde no se han registrado contagios locales desde hace 30 años.

Fue el pasado 9 de abril cuando el titular de Salud, Francisco Alabi, confirmó once casos de la enfermedad de origen importados, mayoría contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México.