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Los casos de sarampión llegan a 19 en El Salvador

Las autoridades de Salud continúan descartando la transmisión dentro del país, donde no se han registrado contagios locales desde hace 30 años

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 15:44
Los casos de sarampión llegan a 19 en El Salvador

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal indican que 4 casos se reportaron en la semana 19 de 2026, que va del 4 al 10 de mayo.

 Foto: Shutterstock

San Salvador, El Salvador.-El Salvador acumula 19 casos de sarampión confirmados, todos de origen importado, con 5 contagios registrados el pasado mayo, según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) consultados este miércoles.

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal indican que 4 casos se reportaron en la semana 19 de 2026, que va del 4 al 10 de mayo, y un contagio más en la semana 20, correspondiente a entre el 11 y el 17 de mayo.

Las autoridades de Salud continúan descartando la transmisión dentro del país, donde no se han registrado contagios locales desde hace 30 años.

Fue el pasado 9 de abril cuando el titular de Salud, Francisco Alabi, confirmó once casos de la enfermedad de origen importados, mayoría contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México.

La vacuna contra el sarampión debe aplicarse 14 días antes de viajar fuera del país

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, que sigue vigente.

Según las estadísticas más recientes de la Organización Panamericana de Salud (OPS), en el continente americano se han confirmado 20.521 casos y 25 defunciones en 16 países y un territorio entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de 2026, cuatro veces más que en el mismo período de 2025.

Los países más afectados son México, que ha confirmado 10.920 casos y 13 muertes en lo que va de 2026, y Guatemala con 6.209 casos y 12 muertes.

Otros países de la región han identificado casos asociados a brotes o importaciones, incluidos Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay, indicó la OPS.

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Redacción web
Agencia EFE

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