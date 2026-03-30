Los casos de acoso a cristianos en Israel aumentaron un 63% en 2025, según un informe

Jerusalén, Israel.- El número de incidentes de acoso contra población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentaron un 63% durante 2025, según un informe publicado este lunes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos. A través de su teléfono de emergencias, Rossing Center y el Centro de Datos sobre Libertad Religiosa (RFDC) registraron 181 de estos episodios de hostigamiento por parte de ciudadanos judíos el año pasado, en comparación con los 111 documentados en 2024. Ambas instituciones alertan, sin embargo, de que "estas cifras no representan una tendencia y una realidad que son mucho más crueles todavía" para los cristianos en Tierra Santa.

"La inmensa mayoría de estas investigaciones se cierra sin ninguna investigación ni aplicación de la ley contra los culpables (...) Hay una creciente normalización de estas situaciones (en la sociedad israelí) que se plasma en el discurso público", expresó Federica Sasso, coordinadora de proyectos en Rossing Center, durante la presentación del informe este lunes en Jerusalén. El 60% de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18%, insultos, gritos o amenazas; el 12%, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5% de episodios de violencia física; un 3% profanación de lugares santos cristianos; y un 2% de acoso en internet.

Ocho de cada diez incidentes ocurridos en Jerusalén

El 83% de los sucesos registrados en todo Israel se produjeron en Jerusalén y el 70% de los documentados allí tuvieron lugar dentro de las angostas calles de la Ciudad Vieja, lugar sagrado para las tres religiones y con una enorme presencia de policía y otros cuerpos y fuerzas de seguridad israelíes. El barrio armenio, la Vía Dolorosa y la Puerta de Jaffa fueron los lugares donde estos incidentes ocurrieron con mayor frecuencia. "Muchos de los casos nunca se reportan y otros lo hacen con retraso, por lo que probablemente no hayan podido ser computados en este informe", detalla el documento.

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