Carrera contrarreloj en Birmania y Bangladés ante llegada de ciclón Mocha; evacúan a miles

“Tenemos a nuestra abuela con nosotros y debemos cuidarla”, dice Khine Min desde un camión donde viajan los miembros de su familia en la carretera que conduce a la capital del estado.

Kyaw Tin, de 40 años, explica no poder irse porque su hijo está en un hospital local. “Espero que este ciclón no nos afecte. Pero si es nuestro destino, no podemos ignorarlo”, dice.

La junta birmana supervisa las evacuaciones de las aldeas costeras en el estado de Raijin, informaron los medios oficiales el viernes, y Birmania Airways International anunció que todos sus vuelos con dicho destino fueron suspendidos hasta el lunes.