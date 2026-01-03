Cancelan cientos de vuelos en el Caribe tras el ataque de EE UU contra Venezuela

Washington, Estados Unidos.- Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar este sábado centenares de vuelos en el Caribe por el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A primera hora de la tarde, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, confirmó en un mensaje en las redes sociales que las autoridades aeronáuticas estadounidenses habían establecido restricciones al espacio aéreo en el Caribe y en Venezuela "para asegurar la seguridad" de los vuelos.

"Cuando sea apropiado, estas restricciones aéreas serán levantadas", añadió Duffy, tras reconocer los trastornos causados a los pasajeros.