Canadá ordena aislamiento para viajeros de crucero afectado por brote de hantavirus

Una tercera persona, que no viajó en el crucero pero estuvo en el mismo vuelo que un individuo que mostraba señales de la enfermedad, también se encuentra en autoislamiento en Canadá , dijeron las ministras de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y Salud, Marjorie Michel, en un comunicado.

Toronto Canadá.- Las autoridades canadienses informaron este jueves de que han ordenado a dos personas que viajaron en el crucero afectado por el hantavirus que se aíslen en sus hogares y están vigilando el posible desarrollo de la enfermedad.

Las autoridades canadienses añadieron que la tercera persona "no es considerada de alto riesgo" por la Organización Mundial de la Salud.

Además de los dos canadienses que abandonaron el crucero MV Hondius antes de que se iniciase el brote epidémico, otros cuatro ciudadanos de Canadá se encuentran en estos momentos a bordo de la embarcación.

Anand dijo que está en contacto con esos cuatro canadienses y que personal consular canadiense está de camino a las islas Canarias (España) "para supervisar el proceso cuando los canadienses desembarquen y asegurar que se siguen todos los protocolos de salud pública".

Se espera que el MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina), llegue a las islas Canarias este fin de semana. Tres pasajeros de la embarcación han muerto en relación con el brote de hantavirus, un virus transmitido por roedores y que puede causar en los humanos un síndrome respiratorio agudo. EFE