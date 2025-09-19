Cámara Baja del Congreso de EE UU aprueba resolución para honrar legado de Charlie Kirk

Washington, Estados Unidos.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes, con una clara división en el bando demócrata, una resolución para honrar la vida y el legado del activista conservador asesinado la semana pasada, Charlie Kirk, que lo califica como "un valiente patriota estadounidense". El texto pasó en el hemiciclo - bajo control republicano- con una amplia mayoría de 310 votos favorables: 215 republicanos, todos los presentes en la sesión, y 95 demócratas. Mientras que la bancada republicana se unió para respaldar esta resolución, los demócratas votaron divididos: 58 en contra, 38 se abstuvieron y 22 no participaron en la sesión.

La resolución supone un reconocimiento de la vida y el trabajo de Kirk. Entre otras cosas, destaca su papel como fundador de la organización Turning Point USA, su "dedicación a la Constitución, al diálogo civil y a la verdad bíblica", que según apunta el texto, "inspiró a toda una generación a apreciar y defender las bendiciones de la libertad". En sus primeras líneas, recuerda a Kirk como un "valiente patriota estadounidense" al que se le arrebató la vida el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Valley Utah en Orem, en el estado de Utah, tras recibir un disparo en el cuello. Además, hace un llamamiento a todos los estadounidenses a rechazar la violencia política, sin importar la ideología, la afiliación política o la creencia, así como a reafirmar el respeto mutuo y comprometerse a un diálogo pacífico. Charlie Kirk - cercano al presidente, Donald Trump, y especialmente al vicepresidente, JD Vance, quien lo consideraba su amigo - fue criticado por el movimiento progresista estadounidense por sus posiciones contra asuntos como el aborto o los derechos de las personas LGTBIQ+ y por negar el racismo sistémico, entre otros.