Cae en Cancún líder criminal internacional con ficha de Interpol y extradición

En un comunicado, las autoridades mexicanas explicaron que el individuo era "uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional" y líder de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y extorsión trasnacional.

Ciudad de México.- Agentes de la Marina mexicana detuvieron este viernes en el Estado de Quintana Roo (este) a un presunto líder de una organización delictiva trasnacional "vinculada al tráfico de drogas y armas" y que contaba con ficha roja de Interpol, así como con una orden de extradición por parte de Canadá.

Fue detenido en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún; gracias a información de inteligencia proporcionada por la Real Policía Montada de Canadá (RCPM), país que le reclama por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

El individuo contaba con una ficha roja de la Interpol y con una orden de extradición vigente de las autoridades canadienses.

El Gabinete de Seguridad de México destacó que el grupo delictivo liderado por el arrestado, identificado como Denis 'N', operaba bajo la fachada de un club motociclista.

"Con esta información, se desplegó un operativo coordinado mediante el cual agentes de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión contra Denis 'N'. Al detenido le fueron leídos sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", detalló la dependencia gubernamental.

El operativo contó con la cooperación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR). EFE