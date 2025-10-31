  1. Inicio
  2. · Mundo

Brote de listeria en ensaladas y pastas preparadas deja al menos seis muertos en EE UU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que seis personas murieron y 27 resultaron infectadas en 18 estados por un brote de la bacteria

  • 31 de octubre de 2025 a las 16:18
Brote de listeria en ensaladas y pastas preparadas deja al menos seis muertos en EE UU

Al menos seis personas murieron y más de veinte se infectaron tras consumir ensaladas y pastas preparadas contaminadas con Listeria monocytogenes.

 Foto: Canva-referencia

Miami, Estados Unidos.- Al menos seis muertos ha dejado un brote de la bacteria listeria en ensaladas y pastas preparadas en supermercados de Estados Unidos como Walmart, Kroger y Trader Joe's, advirtieron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Un total de 27 personas se han infectado del actual brote en 18 estados, desde el 1 de agosto hasta el 16 de octubre, con siete nuevos casos, incluyendo dos fallecidos en Hawái y Oregón, en el último reporte de los CDC, que advirtieron de que la cifra real podría ser mayor porque no todos los afectados se hacen pruebas.

Estados Unidos alerta por primera muerte por peste bubónica en pleno 2025

El brote ocurrió por alimentos con pasta, como ensaladas y platillos preparados, que están contaminados con la bacteria 'Listeria monocytogenes' y están "enfermando a la gente", según el reporte del organismo.

"Personas enfermas compraron estos productos de la sección refrigerada de Walmart y Kroger. Dos personas también reportaron ensaladas delicatessen, que contenían pasta, de otras tiendas", apuntó el último informe.

Ante el brote, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) pidió a comienzos de octubre retirar algunos productos hechos con pasta de Trader Joe's, Kroger y otras marcas.

Honduras declara alerta sanitaria por sarampión y restringe ingreso a viajeros sin vacuna

De las personas enfermas entrevistadas por los CDC, el 54 % reportaron haber comido platillos precocidos, de los que el 57 % específicamente citaron pollo y fetuchini con salsa Alfredo.

"Investigadores de salud pública continúan recolectando información sobre qué comieron las personas afectadas antes de enfermarse para determinar si productos adicionales están vinculados al brote", indicaron los CDC.

El brote de listeria en Estados Unidos coincide con otros reportados en los últimos meses en quesos de España y Francia, país en el que estos productos sospechosos de haber causado listeriosis y dejar dos muertos se exportaron a una treintena de países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias