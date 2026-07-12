La pequeña Brittany Láinez murió tras quedar encerrada en un carro por casi 4 horas en Florida

Florida, Estados Unidos.- "Yo estaba trabajando mientras mi bebé sufría en ese carro", fueron las desgarradoras palabras de Ovilia Cristina López Ramírez, madre de Brittany Nicole Láinez López, la pequeña de dos años que murió tras permanecer durante casi cuatro horas dentro de un vehículo estacionado bajo altas temperaturas en Hallandale Beach, Florida.
La tragedia ocurrió el pasado domingo, cuando la menor debía permanecer bajo el cuidado de una niñera contratada. Sin embargo, según relató la madre, la cuidadora pidió a su padre que recogiera a la niña en la vivienda familiar.
De acuerdo con la información, el hombre llevó a la menor en una camioneta Honda Odyssey modelo 2012, pero por razones que aún se investigan la dejó dentro del vehículo desde aproximadamente las 9:00 de la mañana hasta casi la 1:00 de la tarde.
Según la Policía de Hallandale Beach, el automóvil permaneció estacionado frente a una vivienda ubicada en la cuadra 900 de Northwest Seventh Avenue.
La madre señaló que el padre de la niñera enfrenta problemas de salud mental relacionados con la memoria. No obstante, ni ella ni las autoridades han revelado públicamente la identidad de la niñera o de su progenitor.
Horas después de que la menor fuera encontrada, las personas involucradas la trasladaron a un hospital de la zona. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento tras su ingreso al centro asistencial.
Tras conocerse el caso, familiares y allegados iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios de la pequeña Brittany y solicitaron que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte.
"Debe hacerse justicia para esta bebé. Cristina es una persona muy trabajadora y humilde, y debido al descuido de otra persona perdió a su única hija", señala el mensaje publicado en la campaña.