La pequeña Brittany Láinez murió tras quedar encerrada en un carro por casi 4 horas en Florida

Florida, Estados Unidos.- "Yo estaba trabajando mientras mi bebé sufría en ese carro", fueron las desgarradoras palabras de Ovilia Cristina López Ramírez, madre de Brittany Nicole Láinez López, la pequeña de dos años que murió tras permanecer durante casi cuatro horas dentro de un vehículo estacionado bajo altas temperaturas en Hallandale Beach, Florida.

La tragedia ocurrió el pasado domingo, cuando la menor debía permanecer bajo el cuidado de una niñera contratada. Sin embargo, según relató la madre, la cuidadora pidió a su padre que recogiera a la niña en la vivienda familiar.

De acuerdo con la información, el hombre llevó a la menor en una camioneta Honda Odyssey modelo 2012, pero por razones que aún se investigan la dejó dentro del vehículo desde aproximadamente las 9:00 de la mañana hasta casi la 1:00 de la tarde.