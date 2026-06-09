Boris pierde fuerza y baja a presión remanente en el sur de México

​​​​​Ciudad de México, México.- La tormenta tropical Boris, que tocó tierra la madrugada de este martes en México, se debilitó a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero (sur), mientras que el ciclón tropical Cristina permanece estacionario frente a la costa noroeste de Nicaragua sin representar un peligro para el país norteamericano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09.00 hora local (15.00 GMT) el fenómeno meteorológico se degradó a depresión tropical y se ubicó aproximadamente a 75 kilómetros (km) al nor-noroeste de Punta Maldonado, y a 105 km al este de Acapulco, ambas localidades de Guerrero. Boris presentó vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

Asimismo, la dependencia alertó de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste) y de los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en (25 a 50 mm): Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos. El SMN advirtió que Boris originará viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, disminuyendo en el transcurso de esta tarde. También reiteró que mantendrá un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima. Las autoridades pidieron extremar precauciones a la población de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima), así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.