Bogotá prepara 50 toneladas de ayuda para los afectados por el terremoto de Colombia

Bogotá, Colombia.-El Banco de Alimentos de Bogotá enviará alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos durante esta semana para atender a las víctimas afectadas por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia y que ha dejado al menos 240 personas fallecidas, según autoridades regionales.

"Queremos mirar también qué más hacer con las familias que lo perdieron todo para tener productos de higiene, productos como cobijas, toallas, elementos de aseo y alimentos no perecederos, enlatados, que se pueden aprovechar muy fácilmente", dijo a EFE el director ejecutivo del Banco de Alimentos, el padre Daniel Saldarriaga.

El primer avión con alimentos saldrá hacia el municipio de Cartago, en el departamento de Valle del Cauca, uno de los más damnificados por el terremoto. Después, las ayudas se dirigirán a los municipios de El Cairo y San José del Palmar, epicentro del terremoto, donde la organización estima que hay más de 4.000 familias afectadas.

El terremoto, de magnitud 7,4, afectó además a los departamentos de Caldas, Risaralda y el Quindío, donde el Banco de Alimentos espera poder llegar en los próximos días.