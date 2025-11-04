  1. Inicio
Avión de carga se estrella tras despegue en Kentucky y deja varios heridos

  • 04 de noviembre de 2025 a las 18:56

Washington, Estados Unidos.- Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky y dejó "múltiples" heridos, de acuerdo con autoridades locales.

"Hay múltiples heridos y un incendio importante, con muchas carreteras cerradas y alertas aéreas emitidas debido al humo", dijo Allison Martin, portavoz del alcalde Craig Greenberg de Louisville, en un mensaje oficial enviado a medios locales.

Las imágenes del accidente, transmitidas por la televisión local, mostraban densas columnas de humo negro elevándose hacia el cielo cerca del aeropuerto. El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La policía detalló que existen varios heridos, pero sin precisar una cantidad exacta y además han adelantado que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.

