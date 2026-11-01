Atentado con explosivos deja un policía muerto y varios heridos en Colombia

Según información preliminar, el artefacto con explosivos se encontraba la noche del viernes cerca de un establecimiento comercial en la zona rosa de Algeciras.

El procurador Gregorio Eljach rechazó "con total contundencia" el atentando perpetrado con una motobomba.

Bogotá.- Un policía muerto y al menos seis heridos fue el resultado de un atentado con explosivos en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila (suroeste), informó este sábado la Procuraduría General de Colombia.

Mientras una patrulla de la Policía realizaba una inspección por el lugar alrededor de la medianoche, la motobomba explotó y causó daños a las personas que se encontraban cerca.

"Toda nuestra solidaridad con la Policía de Colombia, con la familia del uniformado fallecido y con las familias de los seis heridos que deja este ataque", indicó la Procuraduría en su cuenta de X.

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La entidad exigió a las autoridades correspondientes "actuar con la máxima celeridad para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila".

"El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos", enfatizó.

En agosto, dos militares murieron tras una emboscada en una zona rural de Algeciras cuando acudían a inspeccionar un cilindro cargado con explosivos.

Por ello, el Ejército anunció entonces que intensificará las operaciones contra las disidencias que delinquen en la zona, entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), la mayor de estas organizaciones, que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. EFE