Ataque ruso en Járkov deja 31 heridos, incluidos dos niños: Zelenski pide defensa

Berlín.- La cifra de heridos en el ataque nocturno ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov asciende a 31, entre ellos un niño de doce años y una niña de 7, informó este sábado en un balance actualizado la Fiscalía regional.

En un reporte anterior, la Fiscalía de Járkov había informado de 19 heridos como consecuencia de las casi dos horas y media de ataque masivo con al menos 20 drones de ataque en la madrugada.

Posteriormente, el jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, actualizó la cifra de heridos a 27.