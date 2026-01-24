  1. Inicio
Ataque ruso en Járkov deja 31 heridos, incluidos dos niños: Zelenski pide defensa

Sube a 31 la cifra de heridos en Járkov, incluidos dos niños, tras un ataque nocturno ruso que destruyó una maternidad y varias zonas residenciales

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 07:53
Ataque ruso en Járkov deja 31 heridos, incluidos dos niños: Zelenski pide defensa

Ascienden a 31 los heridos en ataque nocturno ruso contra Járkov.

 Foto: EFE

Berlín.- La cifra de heridos en el ataque nocturno ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov asciende a 31, entre ellos un niño de doce años y una niña de 7, informó este sábado en un balance actualizado la Fiscalía regional.

En un reporte anterior, la Fiscalía de Járkov había informado de 19 heridos como consecuencia de las casi dos horas y media de ataque masivo con al menos 20 drones de ataque en la madrugada.

Posteriormente, el jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, actualizó la cifra de heridos a 27.

Putin evita criticar a Trump y llama a una paz "cuanto antes" en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en un mensaje en Telegram que en el ataque contra Járkov resultaron dañados una maternidad, una residencia de estudiantes donde vivían personas desplazadas, una facultad de medicina y varios edificios residenciales, al tiempo que instó a sus socios a no retrasar la entrega de defensa aérea.

"Cada ataque ruso como este contra la energía demuestra que no se puede retrasar el suministro de defensa aérea. No se puede hacer la vista gorda ante estos ataques, hay que responder; y responder con fuerza. Contamos con la reacción y la ayuda de todos nuestros socios", escribió Zelenski al referirse al nuevo bombardeo nocturno en el que Rusia lanzó 21 misiles y 375 drones de ataque contra territorio ucraniano. EFE

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

