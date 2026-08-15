Asociación LGTBI+ denuncia transfeminicidio de "extrema crueldad" en Ecuador

Quito, Ecuador.-La Asociación Silueta X, una entidad LGTBI+ de Ecuador, denunció este sábado el asesinato de una mujer trans cuyos restos fueron hallados en la ciudad ecuatoriana de Quevedo, en la provincia costera de Los Ríos, en un crimen que la organización calificó de "extrema crueldad".

La víctima del transfeminicidio, identificada por la organización con el nombre protegido de Laura mientras se determina oficialmente su identidad, fue decapitada y descuartizada y sus restos fueron abandonados, según documentó el Observatorio Runa Sipiy, perteneciente a Silueta X.

Testigos citados por la asociación en un comunicado señalaron que varios individuos que se movilizaban en una camioneta y llevaban mascarillas abandonaron un bulto y huyeron del lugar.

Silueta X indicó que la víctima sería una mujer trans que no residía en el sector.