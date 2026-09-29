Asesinan a Jhon Jairo Torres, polémico exalcalde condenado en 2017 por urbanización ilegal

Bogotá, Colombia.- El polémico exalcalde de la ciudad colombiana de Yopal Jhon Jairo Torres murió este martes tras ser víctima de un atentado con arma de fuego, confirmó el gobernador del departamento de Casanare (este), César Ortiz Zorro.

Torres falleció pasada las 12:23 hora local (17:23 GMT), confirmó el gobernador Ortiz a medios colombianos citando información entregada por las directivas del Hospital Regional de la Orinoquía, donde el exfuncionario recibía atención médica tras resultar gravemente herido.

El exalcalde conocido en Colombia como 'Jhon Calzones' por el negocio de venta de ropa interior femenina con el que inició su trayectoria empresarial, fue atacado a tiros durante la mañana de este martes cuando se encontraba en su finca, en el sector rural de Yopal, hasta donde llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, causándole heridas en el tórax y el abdomen.