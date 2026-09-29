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Estudiante de 13 años mata a una profesora con un cuchillo y deja dos heridos en Eslovaquia

Un escolar de entre 13 y 14 años fue detenido tras atacar con un cuchillo a varias personas en un colegio de Staskov, en el norte de Eslovaquia

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 06:52
Estudiante de 13 años mata a una profesora con un cuchillo y deja dos heridos en Eslovaquia

La Policía detuvo al supuesto agresor, un alumno de octavo grado, y aseguró que la situación estaba bajo control.

 Foto: Referencia-Canva

Praga, Eslovaquia.- Un escolar mató este martes a una profesora apuñalándola con un cuchillo e hirió a otras dos personas, una de ellas de gravedad, en un colegio en el norte de Eslovaquia, informó la cadena TA3.

El supuesto autor del delito, un estudiante del grado 8 (13-14 años), fue detenido por la Policía, que aseguró tener la situación controlada.

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El incidente tuvo lugar en un colegio público de enseñanza elemental de la localidad de Staskov, que tiene una población de unos 3.000 habitantes.

El supuesto agresor hirió de gravedad a una compañera de clase y lesionó también a una profesora de 44 años, que sufrió daños en el esternón y se encuentra estabilizada y fuera de peligro. Ambas pacientes están hospitalizadas.

El adolescente vive con su abuela, quien, al parecer, le había prohibido ejercer como monaguillo debido a su bajo rendimiento académico.

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Los medios locales estiman que ello podría haber sido el desencadenante de la crisis emocional del menor.

Este es el undécimo incidente con armas blancas o de fuego en escuelas eslovacas desde 2005, en los que han muerto cinco personas.

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Redacción web
Agencia EFE

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