Estudiante de 13 años mata a una profesora con un cuchillo y deja dos heridos en Eslovaquia

Praga, Eslovaquia.- Un escolar mató este martes a una profesora apuñalándola con un cuchillo e hirió a otras dos personas, una de ellas de gravedad, en un colegio en el norte de Eslovaquia, informó la cadena TA3. El supuesto autor del delito, un estudiante del grado 8 (13-14 años), fue detenido por la Policía, que aseguró tener la situación controlada.

El incidente tuvo lugar en un colegio público de enseñanza elemental de la localidad de Staskov, que tiene una población de unos 3.000 habitantes. El supuesto agresor hirió de gravedad a una compañera de clase y lesionó también a una profesora de 44 años, que sufrió daños en el esternón y se encuentra estabilizada y fuera de peligro. Ambas pacientes están hospitalizadas. El adolescente vive con su abuela, quien, al parecer, le había prohibido ejercer como monaguillo debido a su bajo rendimiento académico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse