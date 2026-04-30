Asesinan en el estado mexicano de Sinaloa a un líder sindical en un ataque armado

Ciudad de México, México.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Homar Salas, fue asesinado este jueves en un ataque armado en la capital del estado mexicano de Sinaloa (oeste), informó el alcalde del municipio, Juan de Dios Gámez.

"Lamento el deceso del secretario general electo del Stasac, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento", publicó en sus redes sociales.

Este asesinato en Sinaloa, uno de los focos de la crisis de seguridad que vive México, ocurre apenas un día después de que la Justicia estadounidense haya acusado al gobernador del estado, Rubén Rocha, y al alcalde de Culiacán de narcotráfico y de estar ligados con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, y posesión de armas.